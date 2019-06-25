Минэнерго и «Россети» наградили победителей и призеров Олимпиады школьников

Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский в штаб-квартире электросетевого холдинга наградили победителей и призеров Олимпиады школьников. Об этом сообщили «Ленте.ру» в сетевой компании.

«Привлечение талантливых, активных ребят в энергетику одна из важнейших отраслевых задач. Экономика РФ, энергетика и непосредственно компания "Россети" находятся в стадии цифровой трансформации. Успех данного перехода, в первую очередь, зависит от привлечения высококвалифицированного персонала, способного разрабатывать и реализовывать инновационные решения», — отметил Александр Новак.

В свою очередь, Павел Ливинский назвал Олимпиаду важным звеном в профориентационной работе. «Мы не ждем, что кто-то предоставит для нас высококлассных специалистов, мы сами вместе с нашими партнерами — вузами, колледжами, школами — готовы участвовать в их формировании», — подчеркнул глава «Россетей».

В 2019 году отборочный этап Олимпиады, в котором приняли участие 5 тысяч школьников, проходил в 69 городах. Призеры и победители Олимпиады получили право участвовать в энергетической проектной смене, которая пройдет в августе 2019 года во Всероссийском детском центре «Орленок».

Всероссийская Олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников. К участию в Олимпиаде традиционно приглашаются школьники 9 и 10 классов. Олимпиада проводится в два этапа. На первом участники решают тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам. Второй этап — заочный, проходит в формате выполнения кейсов, направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.