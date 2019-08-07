Конкурсы на подключение соцобъектов к интернету прошли в 84 регионах России

Минкомсвязи завершило конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету в 84 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Конкурсы прошли в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Общая сумма контрактов составит 50,6 миллиарда долларов при изначальной цене 67,2 миллиарда. Таким образом, экономия по 84 регионам оказалась 16,6 миллиарда долларов.

Самым дорогим регионом по подключению соцбъектов к интернету значится Красноярский край. Там стоимость контрактов составила 2,104 миллиарда рублей. Самым дешевым регионом оказался Севастополь со стоимостью контрактов в 1,9 миллиона рублей.

Конкурсы завершились во всех регионах России, кроме Чечни. Как пояснили в министерстве, в этом регионе результаты электронного аукциона были отменены из-за ошибки, допущенной в заявке единственным участником ООО «Вайнах телеком», при указании номера лицензии на оказание телематических услуг связи. Повторный конкурс в регионе планируют провести 21-22 августа.

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