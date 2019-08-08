В российском университете создали систему распознавания эмоций человека

В московском Государственном университете управления (ГУУ) ученые на основе нейросети разработали систему, способную распознавать эмоциональное состояние человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.

По данным специалистов, система способна учитывать разрез глаз человека, положение его губ и мимические морщины. Предполагается, что в будущем количество маркеров расширится, а также добавится возможность анализа походки, позы и нахождения в компании с другими людьми.

В настоящее время нейросеть может определять базовые эмоции — радость и сожаление. Планируется, что в будущем в перечень также войдут, например, беспокойство и агрессивность.

«Благодаря распознаванию эмоций студентов удастся исследовать эмоциональное состояние обучающихся и построить взаимосвязи с днем недели, временем суток и расписанием учащегося», — говорится в сообщении. Полученные данные будут использоваться для составления индивидуальных треков обучения студентов вуза.

Согласно планам, в тестовом режиме систему запустят в университете уже в октябре текущего года.

Отмечается, что разработками занималась проектно-учебная лаборатория вуза «Цифровая экономика и высокие технологии». В ходе исследований использовался авторский код и собственная нейросеть под названием ICU (I see you), входящая в систему безопасности вуза.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, проект предполагает создание в стране минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научных и исследовательских центров.

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