Российские ученые получат миллиарды рублей на новое оборудование

Лучшие проекты по развитию центров коллективного пользования (ЦКП) и оснащению их научным оборудованием смогут получить гранты в размере до 160 миллионов рублей на два года. Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования России.

Как отмечается в сообщении, на гранты смогут рассчитывать как минимум 20 победителей конкурса. Полученные средства они смогут направить на оснащение ЦКП научным оборудованием, на котором будут проводиться исследовательские программы и проекты по перспективным научным направлениям. Всего министерство планирует распределить между участниками до 3,2 миллиарда рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 августа.

Обновление приборной базы научных организаций и развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок входят в основные цели нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимир Путина. Проект, в частности, предполагает введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс», открытие к 2024 году 250 новых лабораторий, а также создание целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. На его реализацию планируется направить более 630 миллиардов рублей.

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