Tele2 и Nokia установят 35 тысяч базовых станций к запуску 5G

Оператор мобильной связи Tele2 и Nokia договорились о модернизации сетевой инфраструктуры Tele2. Компании установят 35 тысяч базовых станций стандарта 4G/3G/2G в 41 регионе России. Совместно с «Ростелекомом» Tele2 и Nokia развернут лабораторные зоны для испытаний 5G в диапазоне 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц. Об этом с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как сообщают в Tele2, установка базовых станций позволит повысить скорости передачи данных и модернизировать сеть на фоне активного роста трафика. По итогам 2018 года число активных пользователей мобильного интернета в сети оператора выросло на 26% год к году, средний трафик на одного пользователя – на 45%. Вместе с тем Tele2 готовится к внедрению новых стандартов связи в сети по всей стране. Оператор запустит LTE Advanced и LTE Advanced Pro для поэтапной эволюции инфраструктуры до сетей пятого поколения.

В рамках сотрудничества с «Ростелекомом» Tele2 планирует развернуть лабораторные и демонстрационные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц на оборудовании Nokia семейства Airscale. Техническое решение поддерживает указанные частотные диапазоны, пилотные зоны появятся в Москве и других регионах России. Tele2 установит оборудование на выбранных площадках и будет взаимодействовать с регулятором. «Ростелеком» предоставит транспортную инфраструктуру для проведения испытаний.

«Потребление мобильного интернет-трафика в сетях продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Нагрузки на сеть наряду с активным развитием интернета вещей заставляют нас ускорить внедрение стандарта в России», — прокомментировал новость генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. При этом он предположил, что при разрешении инфраструктурных проблем строительство сетей пятого поколения будет происходить быстрее развертывания LTE. «Создание новых лабораторных зон позволит не только собрать реальные данные об эксплуатации технологии, но и продемонстрировать пользователям новые сценарии применения 5G», — сказал Эмдин.