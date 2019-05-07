Россия получит права на технологии Nokia

Компания Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования российской компании «РТК-Сетевые технологии» (совместное предприятие «Ростелекома» и Nokia). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Отмечается, что это первый случай передачи западных технологий российским компаниям. Тем не менее были примеры, когда такие компании, как Siemens и Alcatel, локализовывали в России сборку своего оборудования.

На какое именно оборудование Nokia передает права, пока неизвестно. Однако в компании подтвердили, что его производство будет локализовано в России.

По мнению экспертов, передача прав может быть связана с необходимостью увеличения стоимости активов российской компании, а также соответствия отечественному законодательству в сфере импортозамещения.

О создании совместного предприятия, в котором российский госоператор получил контрольный пакет акций, стороны объявили в 2018 году. В рамках сделки Nokia должна вложить до 10 миллиардов рублей в течение 2019-2022 годов.

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