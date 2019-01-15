Очередной легендарный смартфон Nokia перевыпустят

Компания HMD Global планирует выпустить новую версию культового смартфона Nokia N9. Об этом пишет Gizmochina.

Гаджет, напоминающий эту модель, заметили на стенде Google на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе. На нем демонстрировались аппараты на операционной системе KaiOS с поддержкой «Google Ассистента»: JioPhone, Nokia 8110 с 4G и неанонсированный телефон, очень напоминающий Nokia N9.

Эта ОС является преемником системы от Firefox, разработка которой прекратилась в 2016 году. Google инвестировала в платформу 22 миллиона долларов. На фотографии можно заметить логотип Nokia, однако оригинальный N9 не имеет поддержку ассистента Google.

Оригинальный телефон Nokia N9 был представлен в июне 2011 года. Смартфон поставлялся с операционной системой MeeGo 1.2 на базе Maemo от Nokia и Moblin от Intel, и кроме него данную ОС получал лишь N900. После прекращения поддержки системы на ее базе были созданы Tizen и Sailfish.

Ранее HMD Global уже перевыпускала культовые телефоны Nokia. Так, в 2017 году компания показала новую версию Nokia 3310, которую в 2018-м обновила и добавила поддержку 4G. В том же году был показан «телефон-банан» Nokia 8110.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!