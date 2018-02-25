Nokia перевыпустила культовый «телефон-банан» 8110

Компания HMD Global представила обновленную версию телефона Nokia 8110. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с выставки MWC 2018 в Барселоне.

Оригинальный Nokia 8110 был выпущен в 1997 году и использовался в фильме «Матрица». За свою форму его прозвали «бананом». Новая версия телефона получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240, двухмегапиксельную камеру, четыре гигабайта накопителя и имеет поддержку 4G. От одного заряда смартфон может проработать 25 дней. Продажи начнутся в мае по цене в 80 евро.

Помимо этого, компания представила обновленную версию Nokia 6, 7 Plus и 1. Все они вошли в программу Android One. Это означает, что смартфон работает на «чистом» Android и будет быстро получать обновления системы. Также компания показала флагманский Nokia 8 Sirocco.

Nokia 6 имеет 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор Snapdragon 630, а также до четырех гигабайт оперативной памяти. Емкость аккумулятора составила три тысячи миллиампер-часов. Продажи начнутся в апреле по цене от 280 евро.

Nokia 7 Plus получил шестидюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей. Он также имеет двойную основную камеру с разрешением 12 и 13 мегапикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 660 и четыре гигабайта оперативной памяти. Продажи начнутся в апреле по цене в 400 евро.

Nokia 8 стал самым дорогим из представленных смартфонов. Он имеет 5,5-дюймовый экран с закругленными краями и соотношением сторон 16:9 (разрешение 2560х1440 пикселей). Он работает на Qualcomm Snapdragon 835 с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Цена устройства составляет 750 евро, продажи также начнутся в апреле.

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