Гидравлический пресс развеял миф о неубиваемости Nokia 3310

Владелец YouTube-канала Hydraulic Press Channel сравнил прочность новой и старой версии телефона Nokia 3310 с помощью гидравлического пресса. Он закрепил мобильные устройства на разных половинах пресса, чтобы сравнить, какое из них пострадает сильнее. В результате оба аппарата получили сильные повреждения, а пластиковый корпус расплавился.

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых 3310 представлена как самый прочный материал во Вселенной. Новая версия телефона вышла в 2017 году и продается по цене четыре тысячи рублей.