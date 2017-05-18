Возвращение Nokia 3310 вызвало ажиотаж в России

Ритейлеры и эксперты рассказали о высоком спросе на переиздание Nokia 3310. Старт продаж телефона состоялся 16 мая по цене в четыре тысячи рублей.

«По итогам первого дня продаж спрос на мобильный телефон ажиотажный, и мы испытываем определенный дефицит, который будет ликвидирован в ближайшее время», — сказал представитель «Связного» Сергей Тихонов РИА Новостям. Он добавил, что спрос на новинку в несколько раз превышает спрос на любой другой телефон.

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты рассказали, что такое усиленное внимание вызван популярностью «бренда и конкретной модели». Они допускают, что первую партию телефонов раскупили фанаты марки, и этот ажиотаж может вскоре может сойти на нет: «Новая Nokia 3310 мало чем отличается от других "звонилок", но стоит гораздо дороже конкурентов».

Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. Новую версию телефона представили в феврале 2017 года на выставке MWC в Барселоне. Устройство получило 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей и камеру на два мегапикселя. Также устройство поддерживает карты памяти microSD.