Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G

Первый в России видеозвонок 5G сделал абонент Tele2. Звонок состоялся в Санкт-Петербурге накануне ПМЭФ-2019 и ознаменовал первое практическое применение технологии в стране. Мероприятие также подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами, сообщает пресс-служба Tele2. Видеозвонок состоялся в Музее связи имени Попова. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин позвонил директору по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе.

Событие подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. В Tele2 считают, что модель единого инфраструктурного оператора является оптимальной для развития технологии 5G в России. Это сценарий позволит построить полноценную сеть на территории РФ, обеспечить недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре и сократить расходы на внедрение нового стандарта связи.

«Внедрение технологии 5G в России сопровождается активными дебатами игроков рынка. Однако участники отрасли единодушны в том, что запуск технологии в России нельзя затягивать, — прокомментировал новость генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. — Мы считаем, что этот год будет знаковым для развития стандарта в стране. Все инфраструктурные сложности близки к разрешению, в том числе благодаря выбору модели шеринга ресурсов. Сегодня мы демонстрируем не абстрактные, а вполне конкретные, повседневные случаи применения стандарта. Они работают на улучшение клиентского опыта и приближают реальный запуск технологии в России».

Последние испытания технологии 5G Tele2 проводила на прошлогоднем ПМЭФ. Тогда оператор совместно с «Ростелекомом» и Ericsson открыл опытную зону 5G в Государственном Эрмитаже. Пилотирование технологии проходило в частотном диапазоне 3,5 гигагерца. С помощью дистанционно управляемой роботизированной руки реставратор восстановил объект искусства. Во время демонстрации скорость передачи данных превысила 1 гигабит в секунду.

