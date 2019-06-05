«МегаФон», «Ростелеком» и Nokia провели первый видеозвонок в российских сетях 5G

Первый международный видеозвонок с использованием сетей нового поколения 5G совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе. Они позвонили в Хельсинки президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто, говорится в сообщении «МегаФона».

Другой звонок, совершенный во время мероприятия в сети 5G между абонентом МегаФона и абонентом Tele2, подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Его совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Как отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе, первый 5G звонок «символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны».

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, 5G будет «кровеносной системой для цифровой экономики», поскольку от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. «Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов (радиочастот, инфраструктуры и прочего). Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример — создание совместного предприятия "Ростелекома" и "МегаФона"», — отметил он.

Вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо подчеркнул, что «5G кардинально изменит нашу отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя». «Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности. Nokia является лидером в области инновационных технологий 5G, и мы движемся в этом направлении быстрее, чем кто-либо. Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с "МегаФоном", "Ростелекомом" в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства Nokia Airscale для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G», — заявил Деметрио Руссо.

