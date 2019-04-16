Tele2 и Ericsson начинают цифровизацию мариферм

Оператор мобильной связи Tele2 и компания Ericcson запускают в апреле первый в России проект на базе технологии IoT для мариферм. Его цель — повысить эффективность выращивания морских гидробионтов. Цифровые решения онлайн-мониторинга в мировой практике повышают выживаемость марикультур на 20-30 процентов, говорится в сообщении Tele2.

Tele2 установит в акваториях марифермеров Приморского края цифровые датчики для измерения физических и гидрохимических параметров воды. Это прежде всего соленость и температура, которые критичны для выращивания морских гидробионтов (к ним относятся гребешки и трепанги — прим. «Ленты.ру»). По мобильной сети Tele2 информация с устройств будет в онлайн-режиме поступать на IoT-платформу, разработанную Ericsson.

По словам генерального директора Tele2 Сергея Эмдина, к запуску проекта все готово: «Датчики будут опущены в воду акваторий до конца апреля, и марифермеры смогут сразу начать онлайн-мониторинг данных».

Интеллектуальная система включает сбор и анализ показателей, клиентское приложение и алгоритмы оповещений. Марифермер получает актуальную информацию об изменении среды обитания аквакультур. Как только значения достигают опасного уровня, система немедленно информирует пользователя. Как уверяют в Tele2, так марифермер может оперативно влиять на производство марикультур, повышать качество и выживаемость урожая.

Сергей Эмдин отмечает, что состояние марикультурной отрасли в России критически отстает от мирового уровня по проникновению цифровых технологий в процесс производства. «Важно быстро нагнать упущенное, ведь от отрасли ожидают высоких темпов роста, более чем в 7 раз к 2030 году», — добавил он.

Оператор впервые заявил о планах по цифровизации марикультурной отрасли на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Описывая цель проекта, Сергей Эмдин тогда сказал: «Мы хотим показать на российской почве то, что уже давно существует за рубежом».

