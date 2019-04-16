Tele2 готовится внедрить Mobile ID в госуслугах

Tele2 считает технологию Mobile ID перспективной и готова к ее широкому внедрению. Чтобы эта технология прилучила полноценное развитие в России, необходим импульс со стороны регулятора. Об этом заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин на прошедшем 16 апреля форуме «Телеком 2019» газеты «Ведомости».

Технология Mobile ID позволяет проводить электронную идентификацию пользователя для получения электронных услуг. Клиент может быстро получить доступ к онлайн-сервисам с помощью номера телефона. При этом, как заявляют в Tele2, оператор гарантирует безопасность данных, поскольку операция проходит через защищенные каналы связи.

Tele2 ведет переговоры с ведущими игроками сектора электронной коммерции по использованию этой технологии. «Также в этом году мы планируем запустить тестирование пилотного проекта Mobile ID для портала госуслуг при участии Минкомсвязи», — рассказал Сергей Эмдин.

Mobile ID является высокотехнологичной заменой существующих решений двухфакторной авторизации (ввод имени и пароля на сайте с подтверждением по СМС). Как отметили в пресс-службе Tele2, она значительно экономит время и упрощает банковские транзакции, покупку электронных билетов, бронирование отелей, регистрацию в программах лояльности.

Проект разработки единого стандарта для Mobile ID в мире осуществляется под патронажем международной ассоциации GSMA. Технология работает более чем в 30 странах (Великобритания, Франция, Испания, Италия, Финляндия, Китай, Бразилия и другие), сейчас ее предлагают в мире 62 оператора. В России это решение реализовано игроками в едином стандарте международной ассоциации GSMA. «В тех странах, где технология имеет регуляторную поддержку, она развивается динамичнее», — заключил Сергей Эмдин.