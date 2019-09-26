Минкомсвязи посулили миллионы рублей на нацпроект

Бюджет министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2020 году может составить более 93 миллиардов рублей. Почти 170 миллионов планируется потратить на нацпроект по развитию цифровой экономики в России. Об этом пишет ТАСС.

Деньги в рамках нацпроекта планируется направить на предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям. В 2020 году сумма достигнет 169,9 миллиона рублей, в 2021-м — 169,2 миллиона, в 2022-м — 50,8 миллиона.

В целом, согласно проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, в 2021-м бюджет ведомства составит 135,8 миллиарда рублей, в 2022-м — 189,3 миллиарда.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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