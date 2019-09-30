В Астраханской области появится спецподразделение по цифровизации

В Астраханской области появится специальной подразделение по вопросам цифровизации во всех отраслях. Инициативу планируют реализовать в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора области Игоря Бабушкина, в свое время в федеральном правительстве на базе Минсвязи было создано министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Бабушкин отметил, что для Астраханской области важно завершить работы по цифровизации в медицине, образовании, ЖКХ. «Запросы наших жителей — максимально облегчить процесс оплаты коммунальных услуг», — сказал он.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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