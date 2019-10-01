Россия собрала команду на Всемирную олимпиаду роботов

Более 40 юных робототехников из девяти регионов представят Россию на Всемирной олимпиаде роботов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Иннополис.
«Российские участники поборются за медали во всех четырех категориях: "Основная", "Продвинутая", "Футбол роботов" и "Творческая"», — сообщили в пресс-службе.
В 2019 году темой Всемирной олимпиады роботов станут «Умные города». В России программа является частью нацпроекта по развитию в стране цифровой экономики.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.