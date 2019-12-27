Десятки соцобъектов российского региона получат скоростной интернет

Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в рамках национального проекта "Цифровая экономика" планируют до конца 2021 года подключить 172 социально значимых объекта КБР к высокоскоростному интернету. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В общей сложности, до конца 2021 года планируется строительство 89 узлов связи и переподключение 172 социально значимых объектов республики. Предполагается, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом удаленные и труднодоступные села региона.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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