Одобрен совершенствующий цифровую подпись закон

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о совершенствовании правового регулирования в сфере использования электронной подписи. Документ, инициированный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, является частью пакета законов по совершенствованию правовой базы нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, уточнены требования к усиленной квалифицированной электронной подписи с целью организации взаимодействия пользователей с различными ведомствами при получении государственных услуг и направлении межведомственных запросов. «Унифицированы процедуры установления и проверки полномочий лица, использующего электронную подпись в различных информационных системах в целях обеспечения достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие», — говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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