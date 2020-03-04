В российском регионе создали нейросетевую систему для МФЦ

Специалисты Тюменской области создали новую нейродиалоговую систему, которая упростила работу местных многофункциональных центров (МФЦ). Открытая платформа о цифровых технологиях в Москве ICT.Moscow включила ее в собственную базу знаний по искусственному интеллекту, признав разработку успешным кейсом по цифровизации госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте информатизации.

Система, получившая название «Виртуальный консультант 72», способна единовременно принимать до 100 звонков, поступающих в Центра телефонного обслуживания Тюменской области от жителей региона. Таким образом она берет на себя большую часть работы по консультированию граждан: система может ответить на вопросы граждан о получении загранпаспортов, транспортных карт, сертификатов на получение материнского капитала и других документов.

Как отметили в департаменте, благодаря внедрению подобной системы теперь жителям, обращающимся в Центр телефонного обслуживания, не приходится дожидаться ответа оператора. Кроме того, воспользоваться ей можно, установив специальное мобильное приложение.

Рост эффективности взаимодействия граждан и органов власти по вопросам оказания госуслуг предусмотрен федеральной программой «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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