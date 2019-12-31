В российском регионе утроят число электронных услуг в образовании

Власти Псковской области в 2020 году за счет участия в национальном проекте «Цифровая экономика» намерены увеличить втрое число электронных услуг, оказываемых населению в сфере образования. Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

в настоящее время в регионе оказывается всего четыре услуги, в следующем году жители области смогут через сайт госуслуг узнать об успеваемости своих детей и о результатах их экзаменов. «В следующем году намерены увеличить число услуг втрое», — объявил Матвеев.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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