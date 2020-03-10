В российском регионе построят центр для обработки данных

В Якутии в 2020 году начнут строительство центра обработки данных (ЦОД), который обеспечит цифровизацию сразу нескольких отраслей экономики региона, а также сферы здравоохранения. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили ТАСС в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

Как отметили в ведомстве, большую заинтересованность в реализации проекта уже проявил госсектор, Северо-Восточный федеральный университет, а также предприятия малого и среднего бизнеса.

В министерстве пояснили, что изначально новый центр планировали открыть на территории опережающего развития «Якутия» в 40 километрах от Якутска, однако позже было решено разместить ЦОД непосредственно в центре столицы региона из-за большой потребности в подобных услугах. Ожидается, что новый центр будет предоставлять весь основной спектр услуг, который обычно есть у коммерческих центров обработки данных.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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