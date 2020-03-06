Более сотни отдаленных школ Приморья получат высокоскоростной интернет

Более 100 школ в отдаленных районах Приморского края получат доступ к широкополосному интернету в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом в пятницу, 6 марта, сообщается на сайте правительства региона.

«119 образовательных учреждений Приморья подключат к высокоскоростному интернету в 2020 году. Качественный доступ к сети появится в 112 школах и семи средних специальных учебных заведениях», — уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Там пояснили, что все эти образовательные учреждения располагаются в отдаленных районах края, в том числе в населенных пунктах Турий Рог Ханкайского района, Малиново Дальнереченского района, Заветное Чугуевского района, Соболинское Пожарского района и Восток Красноармейского района. Кроме того, к высокоскоростному интернету подключат 28 территориальных избирательных комиссий, 64 подразделения органов исполнительной власти, 27 пожарных частей, 79 фельдшерско-акушерских пунктов и ряд других соцобъектов.

В общей сложности на данные цели в 2020 году будет выделено 244 миллиона рублей, отметили в правительстве.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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