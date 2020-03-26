Российских школьников займут разработкой компьютерных игр во время коронавируса

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания Wargaming запустили новый челлендж, который позволит занять перешедших на дистанционное обучение школьников и студентов и привлечь их к разработке компьютерных игр. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Инициатором ГеймНет-челленджа стала команда разработчиков другого спецпроекта движения — Game.Dev, соревнований по разработке игр, которые прошли в январе-феврале 2020 года. «Челлендж будет проходить онлайн и позволит финалистам Game.Dev продолжить работу над проектами, а также привлечь в создание игр школьников и студентов, которые из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение», — уточнили в пресс-службе.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте Kruzhok.org. Участники челленджа освоят двухмесячную образовательную программу по геймдизайну, программированию, маркетингу, монетизации, аналитике и другим направлениям, а также смогут доработать или создать с нуля новый игровой проект и представить его экспертам. Затем команды, разработавшие лучшие проекты, смогут поработать с экспертами игровой индустрии и подготовить свои проекты к выведению на рынок. В результате сразу несколько созданных участниками игр выйдут на рынок.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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