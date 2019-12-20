В России изучат взаимодействие людей и искусственного интеллекта

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запускает проект Кентавр, который поможет изучить взаимодействие человека и искусственного интеллекта (ИИ), а также их совместную работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В проекте примут участие студенты, участвовавшие в Кружковом движении, а предварительные результаты работы будут проверяться на чемпионате мира по игре го во Владивостоке. Он запланирован на 2020 год.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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