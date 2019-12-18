В России появятся беспилотные тракторы

Правительство России выступило с инициативой организовать на мощностях ФГУП "НАМИ" испытательный центр для беспилотных высокоавтоматизированных тракторов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Бюджет проекта пока не определен. Предполагается, то испытательный полигон организуют на мощностях производителя президентского лимузина Aurus. Открытие лаборатории намечено на конец 2020 года.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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