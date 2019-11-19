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В России нашли способ сэкономить бюджету 100 миллиардов рублей

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Переход на конкурсную основу в вопросе подключения соцобъектов к скоростному интернету в России позволит сэкономить 96 миллиардов рублей бюджетных средств до конца 2024 года. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов, пишет ТАСС.

Подключение к скоростному интернету таких объектов, как школы, больницы и другие муниципальные учреждения, является целью нацпроекта по развитию цифровой экономики в России. По словам Акимова, сэкономленные средства будут направлены «на реализацию первоочередных задач».

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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