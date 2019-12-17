В российском регионе проконтролируют исполнение нацпроекта

Специалисты по контролю за реализацией национального проекта Цифровая экономика появятся в аппарате администрации Приморского края в январе 2020 года.Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Цифровыми эмиссарами назвали представителей руководящего звена в департаментах, которые будут отвечать за внедрение цифровых технологий во вверенных им отраслях. Решение о нововведениях принял глава региона Олег Кожемяко. Всего их будет 38. Они займутся курированием и популяризацией, внедрением и масштабированием сквозных технологий в своей отрасли.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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