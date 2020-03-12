Россия открыла кружок робототехники для тайских детей

Российская сеть «Роббо Клуб» открыла первый кружок робототехники в столице Таиланда Бангкоке. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Сеть в Таиланде начинает развивать компания Engineering Future Thailand, которая купила франшизу Robbo Club в декабре 2019 года. В планах тайского партнера открыть 10 клубов в Таиланде в течение ближайших двух лет», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что заниматься в кружке смогут более 1,2 тысячи тайских детей. Для них будут проводиться занятия по робототехнике, программированию, а также по 3D-моделированию и 3D-печати.

Всего в настоящее время в сеть «Роббо Клуб» входят 130 кружков, которые работают в 45 городах России и в Финляндии. Разработчик образовательных робототехнических комплексов, используемых на занятиях в данных кружках, компания «Роббо», является членом Кружкового движения НТИ.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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