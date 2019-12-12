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В России займутся подготовкой управленцев для науки

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Здание министерства образования РФ
Здание министерства образования РФ

В ближайшие несколько лет в российских Центрах развития компетенций планируется начать подготовку управленцев для научно-образовательных центров (НОЦ). Об этом сообщила директор департамента научно-технических программ Минобрнауки России Евгения Степанова, передает ТАСС.

«Центры должны подготовить не менее четырех тысяч исследователей-управленцев, которые могли бы возглавить как раз лидирующие направления, которые будут реализовываться в НОЦ», — отметила она.

По словам Степановой, таким образом получится закрыть потребность образовательных и научных организаций, а также индустриальных партнеров НОЦ в высококвалифицированных кадрах и управленцах среднего звена — таких как, например, руководитель научно-исследовательского проекта или руководитель научной лаборатории.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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