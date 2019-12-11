В России подведут итоги работы по созданию научных центров

Первые итоги работы по созданию в России научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука» планируется подвести в первой половине января 2020 года. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает ТАСС.

«Сейчас декабрь — очень ответственный период, должны появиться не просто соглашения о намерениях и договоренности работать вместе, уже должны быть первые результаты этой работы», — пояснил Котюков.

По его словам, перед НОЦ стоят достаточно широкие задачи, и достичь мирового уровня за полгода трудно, однако «первые шаги уже делаются».

В ноябре Котюков сообщил, что первые пять НОЦ, которые откроются в России до конца 2019 года, получат грантовую поддержку из федерального бюджета. Так, каждому центру будет выделено около 60 миллионов рублей.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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