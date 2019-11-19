Российским научным центрам пообещали небольшую поддержку

Пять научно-образовательных центров (НОЦ), которые будут созданы в России в рамках нацпроекта «Наука» до конца 2019 года, получат грантовую поддержку из федерального бюджета. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Михаил Котюков, передает ТАСС.

«Будет небольшая грантовая поддержка — примерно 60 миллион рублей на один центр», — уточнил министр.

Он также напомнил, что до конца этого года регионы, где появятся первые НОЦ, должны окончательно проработать программы своего развития. В частности, им предстоит выбрать актуальные направления, в которых они будут развиваться, найти ключевых индустриальных партнеров, для которых центры будут создавать технологические решения и готовить специалистов, а также сформировать команды и системы управления.

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что НОЦ должны будут привлечь порядка 134 миллиардов рублей от бизнес-структур, чтобы получить государственное софинансирование. По ее словам, из государственного бюджета центрам планируется выделить около 8,4 миллиарда рублей.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!