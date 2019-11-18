Дальний Восток присоединится к развитию науки

Четыре региона Дальнего Востока — Якутия, Магаданская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ — планируют совместно создать научно-образовательный центр (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщил ТАСС первый замминистра образования и науки Якутии Михаил Присяжный.

По его словам, руководители трех других субъектов уже поддержали данную инициативу. «Но это не мешает другим присоединиться», — отметил Присяжный.

Он пояснил, что опорной площадкой будущего НОЦ должен стать Северо-Восточный федеральный университет в Якутии. Пакет конкурсной документации для подачи заявки на создание центра планируется подготовить к середине декабря, добавил чиновник.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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