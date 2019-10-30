Российским научным центрам захотели облегчить жизнь

Научно-образовательные центры (НОЦ), создаваемые в России в рамках нацпроекта «Наука», должны получить налоговые преференции, а также господдержку в виде льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования. С соответствующей инициативой выступили участники круглого стола, состоявшегося в Совете Федерации под председательством главы комитета по науке Лилии Гумеровой, передает ТАСС.

Как следует из принятого на встрече проекта решений, НОЦ также смогут рассчитывать на частичное возмещение государством прямых затрат на строительство объектов. Кроме того, участники круглого стола предложили создать межведомственную рабочую группу при Минобрнауки, в которую войдут представители этих центров, а также федеральных и региональных органов власти — она сформирует единый план развития НОЦ и внесет предложения по выработке преференций для участников центров.

По задумке авторов проекта, подобные меры будут способствовать развитию НОЦ. Ожидается, что эти рекомендации утвердят через две недели, затем они будут направлены в правительство в виде единого документа.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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