В российский научно-образовательный центр привлекут мексиканцев

Самарский научно-образовательный центр (НОЦ) планирует наладить сотрудничество с университетами Мексики. Об этом сообщили ТАСС в НОЦ.

Как пояснили в центре, стороны займутся разработкой новых учебных курсов, а также развитием студенческого обмена. «Мы будем отталкиваться от заказа мексиканских индустриальных партнеров и формировать под их заказ программу обучения мексиканских студентов. Это выездные семинары, детские хакатоны, развитие совместных лабораторий и инжиниринговых центров», — рассказала гендиректор АНО «Институт регионального развития» (управляющая компания самарского НОЦ) Ольга Михеева.

Отмечается, что протокол о намерениях, оговаривающий условия сотрудничества, был составлен во время визита в Самарскую область делегации Мексиканских соединенных штатов во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в России Нормой Пенсадо.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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