Российские регионы массово задумались о развитии науки

Более 30 российских регионов обсуждают возможность создания на своей территории научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, передает ТАСС.

По его словам, пять регионов уже приступили к обсуждению своих программ на федеральном уровне в пилотном режиме. «Более 25 работают на уровне региональных площадок», — отметил глава министерства.

Он также добавил, что конкурс на создание НОЦ среди российских регионов будет объявлен в первом квартале 2020 года.

В августе Котюков заявил, что рассчитывает на создание НОЦ на территории одного из регионов Северного Кавказа. Тогда он отметил, что такая возможность уже обсуждалась с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, но подчеркнул, что окончательное решение о местоположении центра будет принято на конкурсной основе. Позже о своем желании создать реализовать подобный проект заявили власти Кабардино-Балкарии.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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