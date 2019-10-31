Мексиканских студентов пригласят в российский сад

Самарский научно-образовательный центр (НОЦ) будет проводить занятия для приезжающих по обмену студентов в ботаническом саду. Об этом сообщила гендиректор АНО «Институт регионального развития» (управляющая компания самарского НОЦ) Ольга Михеева, передает ТАСС.

«Будем задействовать ботанический сад, где можно проводить занятия научных школ и хакатоны. Мы можем приглашать студентов, в том числе, мексиканских», — рассказала Михеева.

Как отмечается, ботанический сад при Самарском университете является единственным в Среднем Поволжье, где есть оранжерея и коллекция высших растений, содержащая более 3,5 тысячи видов. В 2019 году там завершились работы по реконструкции.

Ранее в октябре сообщалось, что Самарский НОЦ планирует наладить сотрудничество с университетами Мексики. Отмечалось, что стороны займутся разработкой новых учебных курсов, а также развитием студенческого обмена. Протокол о намерениях, оговаривающий условия сотрудничества, был составлен во время визита в Самарскую область делегации Мексиканских соединенных штатов во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в России Нормой Пенсадо.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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