Китайских ученых привлекли к созданию российской мегасайенс-установки

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова и Цзилиньский университет (Китай) договорились о начале совместной работы по созданию установки класса «мегасайенс». Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского вуза.

Как уточняется, речь идет о портативном лазере-электронном генераторе рентгеновского излучения (LEXG). Ожидается, что в дальнейшем данная установка найдет применение в передовых отраслях медицины, промышленности и фундаментальной науки, пояснили в пресс-службе.

Соответствующее соглашение было заключено в ходе заседания XX Российско-Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Также на этом заседании МГУ подписал соглашение о сотрудничестве с другим китайским вузом — Пекинским университетом. В частности, вузы договорились о создании Российско-китайского молодежного союза Ассоциации классических университетов России и Китая, который должен повысить академическую мобильность студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов.

О том, что Россия планирует привлечь к сотрудничеству ученых из Китая при реализации проектов класса «мегасайенс» в рамках нацпроекта «Наука», в июле сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. До этого стало известно, что Российская академия наук (РАН) и Китайская академия наук (КАН) подписали дорожную карту, в рамках которой определили шесть направлений сотрудничества.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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