Китайских ученых завлекли российскими мегасайенс-установками

Россия планирует привлечь к сотрудничеству ученых из Китая при реализации проектов класса «мегасайенс» в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

«Интерес для двустороннего сотрудничества представляют новые проекты по созданию и использованию установок класса "мегасайенс", в том числе синхротронного излучения», — уточнила Голикова.

По ее словам, федеральная научно-техническая программа в этом направлении будет принята уже в ближайшее время. Также зампредседателя отметила, что Москва надеется на сотрудничество с Пекином и по другим направлениям развития национальной инфраструктуры научных исследований и разработок. В частности, Голикова напомнила, что в России планируется создать шесть научных центров мирового уровня, в том числе три центра геномных исследований, четыре математических центра и девять центров по основным направлениям Стратегии научно-технического развития.

До этого ТАСС сообщал, что Российская академия наук (РАН) и Китайская академия наук (КАН) подписали дорожную карту, в рамках которой определили шесть направлений сотрудничества. Так, ожидается, что российские и китайские ученые будут вести совместную работу в области исследования глубоководных ресурсов мирового океана и Тибета, изучения природных катастроф, создания и использования сверхмощных лазеров и системы искусственного интеллекта, а также развития космических средств наблюдения.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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