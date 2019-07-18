Российский регион захотел мегасайенс-установку

Российские ученые предлагают построить в Республике Алтай установку класса «мегасайенс» — экспериментальную станцию регистрации космических лучей. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил ТАСС проректор по развитию международной деятельности Алтайского госуниверситета Роман Райкин.

Как отметил Райкин, разместить станцию планируется в Чуйской котловине, так как это «самое лучшее место для этого типа установки на территории России». По словам проректора, данная локация отвечает всем трем необходимым для размещения подобного объекта требованиям: отсутствие облачности в ночной зимний период, большая высота над уровнем моря и большая площадь.

«Космические лучи летят нам из самых дальних уголков вселенной, и это единственный источник информации о том, что там происходит. Это фундаментальная наука с одной стороны, с другой стороны, чтобы эти исследования проводить, нужно столько оборудования разработать, что это двигает вперед и технологии», — пояснил Райкин.

Он уточнил, что стоимость проекта, подготовленного консорциумом университетов — международной научной коллаборацией TAIGA, оценивается в несколько миллиардов рублей и предполагает выделение федерального финансирования.

По задумке авторов, данный проект может быть реализован в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». В частности, она предполагает введение в эксплуатацию к 2024 году научных установок класса «мегасайенс» и обновление на 50 процентов приборной базы научных организаций. На реализацию программы планируется направить 350 миллиардов рублей.

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