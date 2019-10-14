Разработками российских ученых заинтересовались промышленники

Промышленные предприятия проявляют активный интерес к участию в создании научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, передает ТАСС.

По его словам, компании-партнеры уже играют лидирующую роль в проектах первых пяти созданных в России НОЦ. «По первым пяти проектам мы видим, что интерес компаний очень серьезный. Их планы, в том числе и финансовые, оправдывают наши самые смелые ожидания», — отметил Котюков.

В августе глава Минобрнауки заявил, что рассчитывает на создание НОЦ на территории одного из регионов Северного Кавказа. Тогда Котюков отметил, что такая возможность уже обсуждалась с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, но подчеркнул, что окончательное решение о местоположении центра будет принято на конкурсной основе.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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