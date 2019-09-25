Российским ученым раздадут многомиллионные гранты

Более 170 заявок поступило на конкурс Министерства науки и высшего образования России, победители которого смогут получить в общей сложности до 217 миллионов рублей на создание в стране высокотехнологичных производств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прием заявок завершился 23 сентября. «В этом году в рамках конкурса, объявленного 23 августа, поступила 171 заявка от компаний реального сектора экономики», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что гранты из федерального бюджета в рамках конкурса будут выделяться на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств.

Победители получат право на финансирование своих проектов на срок от одного года до трех лет. В 2019 году максимальный размер гранта составит 17 миллионов рублей, в 2020-м — 100 миллионов рублей, в 2021 году — также 100 миллионов рублей. Итоги конкурса планируется подвести к ноябрю.

Минобрнауки проводит данный конкурс с 2010 года.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука». Всего на его реализацию до 2024 года планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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