Российским ученым раздали миллионы рублей на приборы

Министерство науки и высшего образования России распределило гранты на обновление приборной базы среди 111 организаций в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, из 111 организаций 26 получат гранты в размере более 50 миллионов рублей каждая. Самый большой грант — в размере 284,2 миллиона рублей — был выделен Физическому институту имени Лебедева Российской академии наук.

Общая сумма грантов, которые научные организации получат от министерства в 2019 году, составит 4,35 миллиарда рублей.

Ранее глава Минобрнауки Михаил Котюков заявлял, что благодаря таким субсидиям в этом году приборную базу ведущих организаций удастся обновить примерно на семь процентов. В дальнейшем, с 2020-го по 2024 год, на эти цели планируется выделить 84,54 миллиарда рублей.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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