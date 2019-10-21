Российским ученым предложили поискать миллиарды рублей у бизнеса

Научно-образовательные центры (НОЦ), которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука», должны будут привлечь порядка 134 миллиардов рублей от бизнес-структур, чтобы получить государственное софинансирование. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, НОЦ необходимо разработать свою программу и представить ее на конкурс. «Только после годичной реализации принимается решение о выделении средств из федерального бюджета. Это некая премия или некий грант, которые могут быть получены за успехи в ходе реализации», — пояснила вице-премьер, уточнив, что из государственного бюджета центрам планируется выделить около 8,4 миллиарда рублей.

Как отметила Голикова, привлечение средств бизнеса в экономику регионов является одной из основных задач создания в стране НОЦ. «Бизнес просто так не вкладывается. Должен быть соответствующий интерес, должны быть прибыли с последующей коммерциализацией и разворачиванием производств», — добавила она.

Ранее в октябре министр науки и высшего образования России Михаил Котюков сообщил, что промышленные предприятия проявляют активный интерес к участию в создании НОЦ. По его словам, компании-партнеры уже играют лидирующую роль в проектах первых пяти таких центров.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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