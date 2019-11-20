Якутские ученые изучат жизнь человека в Арктике

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ), который планируется создать в Якутии в рамках нацпроекта «Наука», займутся исследованиями Арктики. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов.

По его словам, в центре будут вестись исследования по четырем направлениям. «Это работа в сфере геологоразведки, изучения климата и мерзлоты — первое направление, экология и ответственное природопользование — второе», — пояснил Солодов. Кроме того, специалисты будут заниматься изучением жизнедеятельности человека в Арктике и изучением поведения инженерных систем и новых материалов в условиях экстремальных температур.

Чиновник также отметил, что в рамках НОЦ власти региона намерены наладить сотрудничество не только с научными организациями, но и с бизнесом. Региональное правительство уже провело переговоры с ведущими якутскими компаниями, в частности, с крупными производителями угля и золота, подчеркнул он.

Ранее в ноябре сообщалось, что четыре региона Дальнего Востока — Якутия, Магаданская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ — планируют совместно создать НОЦ. Отмечалось, что опорной площадкой будущего центра должен стать Северо-Восточный федеральный университет в Якутии.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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