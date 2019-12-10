На Урале определились с направлением развития науки

В Тюмени прошло заседание наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), в ходе которого главы регионов, принимающих участие в создании центра, утвердили программу его развития. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Znak.com.

По данным издания, также на заседании был утвержден состав управляющего совета НОЦ, в который вошли представители властей, научных организаций, университетов и реального сектора экономики из Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Отмечается, что тремя главными направлениями работы центра стали «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения» и «Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции».

«Главный вызов для нас — это достижение по-настоящему мирового лидерства в указанных инициативах. Для реализации этой стержневой идеи НОЦ мы опираемся на стратегию научно-технологического развития страны, на исторические заделы, которые есть в наших регионах, на сильные академические центры, которые уже сегодня находятся с нами в активном и конструктивном партнерстве», — заявил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Создание Западно-Сибирского НОЦ было инициировано губернаторами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в рамках реализации федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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