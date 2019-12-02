В России начнут массово готовить морских робототехников

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и Морской государственный университет имени Невельского во Владивостоке с 2020 года начнут готовить молодых специалистов в области морской робототехники. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Как отмечается, проект уже был одобрен на заседании межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Он предполагает подготовку технологических лидеров, а также создание комплексной системы подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим состязаниям и ее введение в образовательный процесс.

В частности, пояснили в пресс-службе, планируется разработать методические материалы для учителей, наставников, школьников и студентов. Также для подготовки квалифицированных наставников будут проводиться ежегодные летние и зимние школы — ожидается, что за три года в них пройдут обучение порядка 120 наставников.

«Запуск проекта в рамках дорожной карты "Кружковое движение" НТИ позволит масштабировать опыт, накопленный на Дальнем Востоке, и создать по всей стране новые центры молодежной морской робототехники, где будет расти следующее поколение технологических лидеров», — подчеркнул президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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