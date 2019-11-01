Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior объединила почти 23 тысячи школьников

Почти 23 тысячи школьников 5-7 классов со всей России подали заявки на участие в олимпиаде кружкового движения НТИ.Junior. Об этом сообщается на сайте платформы «Россия — страна возможностей», которая выступает организатором мероприятия.

Как уточнил гендиректор организации Алексей Комиссаров, по итогам регистрации среди участников — 13 864 мальчиков и 8 974 девочек. Больше всего заявок поступило из Московской, Нижегородской и Новосибирской областей.

«Особенностью новой олимпиады является специально подготовленные задания, направленные на развитие у школьников инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе», — говорится в сообщении. Отмечается, что участники решают задачи, которые максимально приближены к реальным инженерно-техническим проблемам. Организаторы добавили, что благодаря участию в олимпиаде школьники расширят свой кругозор и выйдут за рамки школьных предметов.

По словам президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева, самыми популярными направлениями у школьников стали «Технологии для человека», «Технологии для космоса» и «Технологии для среды обитания».

Отборочный этап завершается 3 ноября, с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах страны пройдут финалы олимпиады. Мероприятие проводится совместно с «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией».

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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