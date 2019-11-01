Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу в «нормандском формате»
McDonald’s нажил проблемы из-за мороженого и Хеллоуина
Huawei ради спасения последовала примеру Tesla
Марихуана на 18 лет застряла в ноздре бывшего заключенного
Открыта загадочная разновидность черных дыр
Критику гражданина США Малкина списали на «псевдопатриотизм»
Составлена карта трат москвичей 
Названа причина отказа двигателя российского SSJ-100
Медведев обошелся без переводчика на встрече с премьер-министром Афганистана
У Асмус резко ухудшилось самочувствие из-за фотографий надгробия с ее портретом
Новости партнеров

Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior объединила почти 23 тысячи школьников

Перейти в «Мою Ленту»

Почти 23 тысячи школьников 5-7 классов со всей России подали заявки на участие в олимпиаде кружкового движения НТИ.Junior. Об этом сообщается на сайте платформы «Россия — страна возможностей», которая выступает организатором мероприятия.

Как уточнил гендиректор организации Алексей Комиссаров, по итогам регистрации среди участников — 13 864 мальчиков и 8 974 девочек. Больше всего заявок поступило из Московской, Нижегородской и Новосибирской областей.

«Особенностью новой олимпиады является специально подготовленные задания, направленные на развитие у школьников инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе», — говорится в сообщении. Отмечается, что участники решают задачи, которые максимально приближены к реальным инженерно-техническим проблемам. Организаторы добавили, что благодаря участию в олимпиаде школьники расширят свой кругозор и выйдут за рамки школьных предметов.

По словам президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева, самыми популярными направлениями у школьников стали «Технологии для человека», «Технологии для космоса» и «Технологии для среды обитания».

Отборочный этап завершается 3 ноября, с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах страны пройдут финалы олимпиады. Мероприятие проводится совместно с «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией».

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тысячи российских студентов захотели стать стажерами
На олимпиаду «Я — профессионал» поступило более 300 тысяч заявок
Стартовал дистанционный этап «Лидеров России»
Подсчитаны желающие стать «Лидерами России»
Другие материалы рубрики
Россия19:0431 октября

«Ужасные вещи случаются каждый день»

Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
18:37Сегодня

Медведев обошелся без переводчика на встрече с премьер-министром Афганистана

18:28Сегодня

Патриарх Кирилл захотел увеличить население России

17:44Сегодня

Евроичкериец призвал племянника Кадырова извиниться за пытки людей

Россия00:1631 октября
Алан Ерох

«Ну че, когда революция?»

Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
17:11Сегодня

Российский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за Audi матери 9-летней девочки

17:01Сегодня

Россияне назвали заслуживающие смертной казни преступления

16:59Сегодня

Пожар в жилом доме в центре Москвы сняли на видео

Россия00:0330 октября

«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»

Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
16:30Сегодня

Россиян поучили правильно каяться после празднования Хеллоуина

16:13Сегодня

Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы

16:06Сегодня

Россиянам рассказали о правильном праздновании Дня народного единства

Россия
Медведев обошелся без переводчика на встрече с премьер-министром Афганистана
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Патриарх Кирилл захотел увеличить население России
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Евроичкериец призвал племянника Кадырова извиниться за пытки людей
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Российский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за Audi матери 9-летней девочки
Все материалы
Мир
В США отпустили бывшего главу «Курортов Северного Кавказа»
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Президента США обвинили во вмешательстве в британские выборы
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Москва сочла неумными слова украинского министра о репарациях за Донбасс
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Директор школы отказался признавать Холокост и был уволен
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украина решила перейти на новый уровень сотрудничества с НАТО
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова»
Все материалы
Экономика
McDonald’s нажил проблемы из-за мороженого и Хеллоуина
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Huawei ради спасения последовала примеру Tesla
Педагогика с элементами волшебства
О работе детских клубов в Москве
В России закрыли «дочку» скандального европейского банка
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Белоруссия нашла замену общей валюте с Россией
Все материалы
Силовые структуры
На российскую пенсионерку с Porsche напали с ружьем
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Погибший в перестрелке с бывшим мэром Киселевска оказался спасателем
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В российской колонии появилась VIP-душевая для блатных заключенных
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Начальника российской колонии отстранили от работы после стриптиза
Все материалы
Наука и техника
Авианосец «Джеральд Р. Форд» круто повернул
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
США через Китай назвали «неудачным» оружие России
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В России нашелся «идущий по стереотипам» самолет-«ледокол»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Т-72 выдержал взрыв мины
Все материалы
Спорт
Играющий в Гондурасе российский футболист рассказал о жизни в стране
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Названы лучшие футболисты и тренеры октября в АПЛ
Залп по «волкам»
На что ставить в 11-м туре АПЛ
Форвард «Манчестер Юнайтед» превзошел достижение Роналду
Денис Бергкамп«Таблоиды поливали меня грязью»
Его трансфер считали провалом, но он стал легендой «Арсенала». История Денниса Бергкампа
Бывший партнер «одержимого» Роналду вспомнил о провальной попытке опередить его
Все материалы
Культура
У Асмус резко ухудшилось самочувствие из-за фотографий надгробия с ее портретом
Тайна бюджета дракона
 
Григорию Лепсу запретили приезжать в Латвию
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Лосиха выбежала на дорогу и «вскрыла» автомобиль с музыкантами Crazy Town
Все материалы
Интернет и СМИ
Дети богачей познали бедность и поделились впечатлениями
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Бездомный котенок Цветочек «улыбнулся» на камеру и покорил пользователей сети
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Хакеры научились похищать личные СМС через операторов связи
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Все материалы
Ценности
41-летняя модель прогулялась по улицам в расстегнутой куртке на голое тело
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Украинские пенсионеры хранили кукурузу в 140-летнем сундуке Louis Vuitton
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Невеста показала подгузники под свадебным платьем и смутила пользователей сети
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире
Все материалы
Путешествия
Названа причина отказа двигателя российского SSJ-100
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Появились подробности о приготовившемся к экстренной посадке SSJ-100
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета
Все материалы
Из жизни
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Заподозренная в измене «Мисс Москва» впервые показала сына от короля Малайзии
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Турист забрел на безлюдную тропу и сразился с медведем
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Женщина родила первенца в 61 год после развода с мужем
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
В России задумали повысить возраст ипотечника
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Путина попросили разобраться с баней времен Сталина
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России многодетную семью выставили на улицу из-за долга по ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы