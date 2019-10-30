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На олимпиаду «Я — профессионал» поступило более 300 тысяч заявок

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Более 300 тысяч заявок на участие в олимпиаде «Я — профессионал» поступило менее чем за месяц с начала регистрации. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2019-2020 годах состязания проводятся по 68 направлениям: от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук. По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, в этом году желающих зарегистрироваться в проекте значительно увеличилось. «У этого две основные причины: во-первых, у участников выросло доверие к проекту, так как они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята. Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, "Транспорт" и "Медико-профилактическое дело"», — уточнила она.

Больше всего заявок подано на «Лечебное дело и педиатрия» (14 096 участников), «Биология» (12 070) и «Психология» (11 929). Также в пятерку лидеров вошли экономические дисциплины: «Математика» (11 022) и «Экономика» (9 877). Самыми активными являются студенты Сеченовского университета — они подали более 13,6 тысячи заявок. Много желающих из Мордовского государственного университета имени Огарева (8 642), Кубанского государственного медицинского университета (8 315) и Высшей школы экономики (8 308).

Среди лидирующих регионов — Москва и Московская область (68 332 зарегистрированных), Санкт-Петербург (32 032), Республика Башкортостан (16 490), Свердловская область (12 504) и Республика Мордовия (10 865).

Подать заявку на участие в олимпиаде могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета российских вузов. Регистрация проводится на сайте проекта и продлится до 18 ноября включительно. Отборочный этап начнется 22 ноября, его результаты будут озвучены в конце декабря.

Победителей «Я — профессионал» определят весной 2020 года. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Кроме того, золотые медалисты получат денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». Она реализуется при поддержке Министерства науки и образования РФ.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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