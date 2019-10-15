Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России»

За первые десять дней с момента начала регистрации на конкурс управленцев «Лидеры России» организаторы получили больше 100 тысяч заявок на участие в проекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», флагманским проектом которого является конкурс.

По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, заявки поступили из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Лидером по количеству заявок в настоящий момент является Москва (20,2 процента), за ней следует Санкт-Петербург (8,4 процента) и Московская область (6,3 процента).

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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